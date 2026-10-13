Политик Саркисян обвинил Пашиняна в смене позиции по вступлению в ЕС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян начал менять свою позицию по поводу вступления республики в Европейский союз. Об этом рассказал лидер Демократической партии Армении Арам Саркисян, чьи слова приводит «Sputnik Армения».

По версии политика, глава правительства теперь подстраивает высказывания о ЕС под нынешнюю обстановку как внутри страны, так и в мире.

Саркисян пояснил, что прежде Пашинян говорил о том, чтобы расширять направления внешней торговли и политики. Сейчас же, по его словам, премьер рассуждает уже о самой перспективе принятия Армении в Евросоюз и ставит этот шаг в зависимость от мнения граждан.

«Это уже, так сказать, попытка дать задний ход, поскольку незачем было тогда принимать парламентом Армении закон, который гласит, что мы берём курс на Евросоюз», — заметил Саркисян.

Ранее Life.ru рассказывал, что Пашинян допустил разрыв железнодорожного соглашения с Россией. По его словам, армянские власти способны расторгнуть концессионный договор, по которому российская сторона управляет железными дорогами республики.