От избытка к дефициту за год: Пашинян заявил, что Армении нужна более мощная АЭС

Армении уже может не хватить малой атомной электростанции из-за резкого роста потребления электричества. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян, комментируя планы по строительству нового энергоблока.

По его словам, ещё год и четыре месяца назад страна располагала избытком электроэнергии и власти думали, куда направить лишние мощности. Теперь ситуация изменилась.

«Год спустя мы стали страной с дефицитом электроэнергии», — заявил Пашинян.

На этом фоне Ереван пересматривает прежние представления о необходимой мощности будущей станции. Армения продолжает изучать предложения иностранных партнёров по строительству нового атомного энергоблока. Среди потенциальных вариантов называются проекты России, Южной Кореи, Франции, а также США и Китая.

Ещё 29 сентября Пашинян встретился с главой «Росатома» Алексеем Лихачёвым. Российская сторона представила варианты строительства новой АЭС, включая блоки малой и средней мощности. Армянский премьер подчёркивал, что решение будут принимать исходя из цены, качества, безопасности, сроков и предоставленных гарантий.

Ранее представитель МИД Мария Захарова заявила, что разговоры об устаревании Мецаморской АЭС в Армении направлены на подрыв сотрудничества Москвы и Еревана. Дипломат подчеркнула, что станция обладает солидным запасом прочности. Реакторная установка специально адаптирована к высокой сейсмичности региона. Надёжность АЭС подтверждают и в Международном агентстве по атомной энергии.