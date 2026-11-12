Возможное решение Армении отказаться от членства в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) не скажется на устойчивости объединения. Такое мнение высказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в беседе с журналистами по итогам визита во Вьетнам.

По словам спикера Совфеда, ЕАЭС уже подтвердил свою эффективность и выгоду для стран-участниц. Кроме того, сотрудничество с объединением привлекает всё больше государств.

«Что касается устойчивости Евразийского экономического союза — независимо от того, какое решение примут власти Армении, это никак не повлияет на устойчивость объединения», — сказала Матвиенко.

Председатель Совфеда подчеркнула, что союз доказал свою взаимовыгодность.

Ранее Life.ru сообщал, что замглавы МИД России Михаил Галузин призвал Армению определиться с дальнейшим интеграционным курсом до декабря 2026 года. Дипломат предложил провести общенациональный референдум о выборе между ЕС и ЕАЭС. Вопрос также планируется обсудить на декабрьской встрече лидеров стран объединения.