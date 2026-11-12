ЕАЭС переживёт уход Армении: Матвиенко объяснила, почему союз не боится потерять Ереван
Матвиенко: Возможный выход Армении из ЕАЭС не повлияет на устойчивость союза
Обложка © ТАСС / Пресс-служба СФ РФ
Возможное решение Армении отказаться от членства в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) не скажется на устойчивости объединения. Такое мнение высказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в беседе с журналистами по итогам визита во Вьетнам.
По словам спикера Совфеда, ЕАЭС уже подтвердил свою эффективность и выгоду для стран-участниц. Кроме того, сотрудничество с объединением привлекает всё больше государств.
«Что касается устойчивости Евразийского экономического союза — независимо от того, какое решение примут власти Армении, это никак не повлияет на устойчивость объединения», — сказала Матвиенко.
Председатель Совфеда подчеркнула, что союз доказал свою взаимовыгодность.
Ранее Life.ru сообщал, что замглавы МИД России Михаил Галузин призвал Армению определиться с дальнейшим интеграционным курсом до декабря 2026 года. Дипломат предложил провести общенациональный референдум о выборе между ЕС и ЕАЭС. Вопрос также планируется обсудить на декабрьской встрече лидеров стран объединения.
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