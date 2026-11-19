Никол Пашинян рассчитывает приехать в Москву 3 декабря и лично встретиться с Владимиром Путиным. Предварительную договорённость премьер-министр Армении подтвердил журналистам, пишет Арменпресс.

Поездка должна пройти в рабочем формате, а главной её целью станет обсуждение текущих вопросов с российским президентом. Это не единственный визит, который политик запланировал на последний месяц года. Уже 11–12 декабря он намерен участвовать в заседании глав правительств ЕАЭС, а ближе к Новому году отправиться в Санкт-Петербург на традиционные встречи руководителей стран Евразийского союза и СНГ.

О предстоящих поездках глава армянского кабмина рассказывал ещё на прошлой неделе, заранее обозначив три даты — 3, 11 и 22 декабря.

Между тем 18 ноября Life.ru писал об отмене поездки в Москву министра экономики Армении Геворга Папояна. Причиной стало отсутствие двух его коллег, которые не смогли приехать на переговоры по таможенным вопросам. Однако сами консультации решили не отменять, поручив их заместителям министров. Днём ранее Пашинян направил главу экономического ведомства в Россию для обсуждения торговой политики ЕАЭС и развития промышленности.