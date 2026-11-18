Брюссель манит, но НАТО подождёт: Пашинян обозначил границы сближения Армении с Западом
Армения не собирается вступать в НАТО, заявил Пашинян
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Армения не стремится в НАТО, несмотря на начатый процесс сближения с Евросоюзом. Свою позицию премьер-министр Никол Пашинян обозначил во время правительственного часа в парламенте.
Поводом для разъяснений стал отказ Еревана присоединиться к декларации недавнего саммита Европейского политического сообщества в Дублине. По словам политика, документ содержит объёмный раздел, посвящённый Североатлантическому альянсу.
«Мы выразили нашу позицию, что, да, мы начали процесс вступления в Европейский союз, но у нас, в нашей политике, нет решения о том, что мы вступим в НАТО или вообще ставили такую задачу», — заявил Пашинян,
Закон о начале европейской интеграции Национальное собрание одобрило ещё в марте 2025 года. Российская сторона ранее предупреждала, что одновременное участие страны в таможенных объединениях ЕС и Евразийского экономического союза невозможно.
Ранее Life.ru сообщал, что европейские лидеры пообещали Армении поддержку и дальнейшее развитие сотрудничества по итогам встречи с Пашиняном в Дублине. Переговоры состоялись 12 ноября с участием представителей Франции, Великобритании, Германии, стран Балтии и руководства ЕС. Стороны подтвердили приверженность суверенитету и территориальной целостности республики.