Армения не стремится в НАТО, несмотря на начатый процесс сближения с Евросоюзом. Свою позицию премьер-министр Никол Пашинян обозначил во время правительственного часа в парламенте.

Поводом для разъяснений стал отказ Еревана присоединиться к декларации недавнего саммита Европейского политического сообщества в Дублине. По словам политика, документ содержит объёмный раздел, посвящённый Североатлантическому альянсу.

«Мы выразили нашу позицию, что, да, мы начали процесс вступления в Европейский союз, но у нас, в нашей политике, нет решения о том, что мы вступим в НАТО или вообще ставили такую задачу», — заявил Пашинян,

Закон о начале европейской интеграции Национальное собрание одобрило ещё в марте 2025 года. Российская сторона ранее предупреждала, что одновременное участие страны в таможенных объединениях ЕС и Евразийского экономического союза невозможно.