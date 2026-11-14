Европейские лидеры пообещали Армении поддержку суверенитета и дальнейшего укрепления связей с ЕС. Свою позицию они обозначили на переговорах с премьер-министром Николом Пашиняном 12 ноября в Дублине, где проходил саммит Европейского политического сообщества.

Во встрече участвовали представители Эстонии, Франции, Латвии, Литвы и Великобритании. К обсуждению также присоединились Германия, Нидерланды, Норвегия, Польша и Швеция, а также руководство Евросоюза. По итогам переговоров Европейский совет опубликовал совместное заявление.

В документе подтверждается поддержка независимости и территориальной целостности республики. Отдельное внимание участники уделили парламентским выборам, состоявшимся пять месяцев назад. По их оценке, тогда граждане сделали выбор в пользу мира, демократии и более тесного сотрудничества с европейскими государствами.

Еревану также намерены помочь расширить экономические отношения с зарубежными партнёрами. Речь прежде всего идёт о торговле и энергетике. В этой связи представители западных стран напомнили о решении Брюсселя приостановить действие пошлин на 80% армянского экспорта в объединение.

Сам Пашинян обозначил и более отдалённую перспективу. Выступая в Дублинском институте международных и европейских дел, глава правительства рассказал, что через 20 лет видит свою страну полноправным членом ЕС