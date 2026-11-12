Премьер-министр Армении Никол Пашинян ищет повод для окончательного выхода страны из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и разрыва союзнических отношений с Россией. Такое мнение в беседе с РИА «Новости» высказала депутат Госдумы Алёна Аршинова.

По словам парламентария, претензии армянского премьера к организации носят искусственный характер. Она предположила, что действия Еревана могут быть связаны с влиянием западных стран.

«Надуманные претензии Никола Пашиняна к ОДКБ больше напоминают не защиту национальных интересов, а тщательно срежиссированный спектакль по указке западных кураторов. Пашинян ищет повод для исключения Армении из ОДКБ и разрыва союзнических отношений с Россией», — заявила Аршинова.

Депутат также предупредила о возможных последствиях такого решения для самой республики. По её мнению, отказ от участия в системе коллективной безопасности может ослабить позиции Армении на Южном Кавказе.

«Армения — это не Пашинян. Для армянского народа выход из ОДКБ подобен самоубийственному прыжку из мчащегося поезда», — подчеркнула парламентарий.

Аршинова считает, что именно механизмы коллективной безопасности ОДКБ помогают сдерживать военные угрозы в регионе. Она также обвинила армянского премьера в невыполнении союзнических обязательств и заявила, что его курс противоречит национальным интересам республики.