Армению лишили права голоса в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), а также возможности назначать своих представителей на ответственные должности в структуре объединения. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков корреспонденту кремлёвского пула Александру Юнашеву.

Песков сообщил о лишении Армении права голоса в ОДКБ. Видео © Telegram / Юнашев LIVE

«Тема затрагивалась, было принято решение. В связи с тем что Армения не выполняла свои обязательства уже несколько лет, руководствуясь уставом организации, было предложено и решено лишить Армению права голоса, а также права назначать своих представителей на ответственные должности в ОДКБ», — заявил представитель Кремля.

Так, Армения с 2024 года не перечисляет членские взносы в бюджет ОДКБ и фактически не участвует в её деятельности. При этом решение не означает исключения страны из ОДКБ. Республика формально остаётся участницей объединения.

Ранее Life.ru сообщал, что Лавров обвинил Армению в неуплате членских взносов в бюджет ОДКБ. Министр отметил, что Ереван не финансирует организацию более двух лет, и анонсировал рассмотрение вопроса об ограничении его прав на саммите 11 ноября.