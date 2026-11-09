Посол России в Армении Сергей Копыркин заявил, что ему неизвестно о каких-либо условиях для встречи российского лидера Владимира Путина и армянского премьер-министра Никола Пашиняна. Дипломат ответил на этот вопрос в интервью Общественному радио Армении.

Журналист спросил, зависит ли встреча от решения Еревана по одному из двух проектов. Речь шла о строительстве новой АЭС в Армении с участием «Росатома» и о сохранении российской концессии на управление армянскими железными дорогами.

«О таком сценарии мне неизвестно. Никаких предусловий к этой встрече, насколько мне известно, не высказывалось», — ответил Копыркин.