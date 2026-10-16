Глава МИД Армении Мирзоян назвал отношения с Россией братскими

Отношения России и Армении остаются братскими, несмотря на существующие разногласия. Такую оценку дал глава армянского МИД Арарат Мирзоян, выступая перед журналистами. По его мнению, все спорные вопросы между странами можно урегулировать.

«Отношения Армении и России оцениваю как братские. Обсуждения оцениваю как конструктивные. Проблемы оцениваю как решаемые», — сказал министр.

Мирзоян также сообщил, что Москва и Ереван обсуждают сроки новой встречи президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Конкретную дату переговоров он не назвал.

При этом одним из главных вопросов в отношениях двух стран остаётся европейский курс Еревана. В марте 2025 года парламент Армении принял закон о начале процесса вступления в Евросоюз. Республика одновременно продолжает участвовать в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

Ранее Life.ru рассказывал, что Путин призвал Армению определиться между ЕАЭС и Евросоюзом. Российский президент объяснил, что дальнейшее движение Еревана к членству в ЕС потребует решения вопроса об участии республики в евразийском объединении.