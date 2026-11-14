Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что через 20 лет рассчитывает увидеть свою страну полноправным членом Евросоюза. Таким видением будущего республики политик поделился во время встречи с экспертами Института международных и европейских дел в Дублине.

«Армению я вижу в составе Европейского союза», — ответил Пашинян на вопрос о том, какой он представляет страну через два десятилетия.

При этом глава правительства подчеркнул, что Ереван не стремится отдаляться от одних партнёров ради сближения с другими. По его словам, Армения намерена придерживаться сбалансированной внешней политики и сохранять отношения с различными государствами.

Во время дискуссии Пашинян также затронул перспективы нормализации отношений с Турцией и Азербайджаном. Он выразил надежду на скорое установление дипломатических отношений с Анкарой и полное открытие границы, а возможность окончательного урегулирования отношений с Баку назвал историческим шансом для региона.

Ранее Life.ru сообщал, что Армения может подать официальную заявку на вступление в Евросоюз в 2027 или 2028 году. Такие сроки Пашинян назвал 3 ноября на саммите по расширению ЕС в Брюсселе. При этом республика ещё в марте 2025 года приняла закон о начале процесса европейской интеграции, однако сам документ не означает подачи заявки на членство.

Впоследствии Life.ru писал о призыве российского МИД провести в Армении референдум до обращения в Евросоюз. Замглавы ведомства Александр Панкин предупредил, что без предварительного голосования граждане могут оказаться перед уже принятым решением. Дипломат также сослался на расчёты стран ЕАЭС, согласно которым отказ от участия в объединении способен привести к сокращению армянского ВВП на 15,6% и ускорению инфляции на 14,9 процентного пункта.