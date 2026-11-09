Армения должна провести референдум о своём дальнейшем интеграционном курсе до подачи официальной заявки на вступление в Евросоюз. Такое мнение высказал заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин в интервью ТАСС. По его словам, власти республики рискуют поставить граждан перед уже принятым политическим решением.

«Логика подсказывает, что сначала нужно провести референдум и спросить народ, а потом подавать официальную заявку в Брюссель, а не наоборот», — подчеркнул дипломат.

Панкин раскритиковал стремление правительства Никола Пашиняна сблизиться с Евросоюзом, одновременно сохраняя преимущества членства в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Замглавы МИД назвал ситуацию парадоксальной, поскольку реальные экономические выгоды, по его оценке, используются для продвижения пока неопределённых перспектив вступления в ЕС.

«Если заявка будет подана, мнение народа будет уже никому не интересно», — предупредил представитель российского внешнеполитического ведомства.

Дипломат также напомнил о совместном докладе России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии, посвящённом возможным последствиям приостановления участия Армении в ЕАЭС. Согласно расчётам авторов документа, в таком случае ВВП республики может сократиться на 15,6%, инфляция ускориться на 14,9 процентного пункта, а потребление — снизиться на 14,6%. Стоимость российского газа, как предполагается, может вырасти со 177,5 до 300 долларов за тысячу кубометров.

Панкин пояснил, что приостановление действия договора о ЕАЭС рассматривается как крайняя мера для защиты экономических интересов участников объединения. Дальнейшие решения, по его словам, будут зависеть от позиции Еревана. Пока конструктивных сигналов по этому вопросу Москва не получила.

При этом власти Армении не согласны со значительной частью выводов доклада. Пашинян ранее заявил, что страна не готовится к выходу из ЕАЭС и намерена предоставить гражданам возможность самостоятельно выбрать дальнейший путь.

Ранее Life.ru рассказывал, что Пашинян допустил подачу заявки на вступление Армении в Евросоюз в 2027–2028 годах. Премьер уточнил, что речь идёт лишь об официальном обращении в Брюссель, а не о непосредственном вступлении в объединение. Армения по-прежнему остаётся членом ЕАЭС, хотя сам Пашинян признавал невозможность одновременного участия в двух союзах.