Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва предложил Путину, Трампу и Си Цзиньпину собраться за бокалом спиртного и обсудить мировые конфликты. Об этом он рассказал телеканалу CNN Brasil.

Бразильский лидер вспомнил, как перед трёхсторонней встречей в китайском Шэньчжэне лично созванивался с президентами России и США, а также председателем КНР. Каждому из них он предложил отказаться от разногласий хотя бы на время и найти возможность для откровенного разговора.

«Я позвонил им троим и сказал одно и то же: ради Бога, соберитесь вместе, выпейте пива, коньяка или виски, но поговорите», — рассказал Лула.

По словам президента Бразилии, он не знает, повлияла ли его инициатива на решение лидеров провести совместные переговоры. Тем не менее Лула обратил внимание на то, что вскоре после его звонков Путин, Трамп и Си действительно встретились.

Бразильский политик также подчеркнул, что чувствует себя свободно в общении с каждым из трёх лидеров. Он рассказал, что разговаривал с ними по телефону более полутора часов и мог открыто обсуждать самые сложные международные вопросы.

Ранее Life.ru сообщал о завершении трёхсторонних переговоров Путина, Трампа и Си Цзиньпина в Шэньчжэне. Встреча состоялась 19 ноября в государственной резиденции «Цилинь Шаньчжуан». После переговоров лидеры не стали проводить совместную пресс-конференцию.