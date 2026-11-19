Владимир Путин, Дональд Трамп и Си Цзиньпин не стали делать совместных устных заявлений по итогам трёхсторонних переговоров. Первая в истории отдельная встреча действующих руководителей России, США и Китая завершилась 19 ноября в государственной резиденции «Цилинь Шаньчжуан».

Лидеры провели за столом переговоров 1 час 29 минут, после чего не стали выступать перед журналистами с совместным итоговым заявлением. Саммит начался в 11:27 по московскому времени и закончился в 12:56. Первоначально переговоры были запланированы на 09:30 мск, однако стартовали почти на два часа позже намеченного срока.

В начале встречи Путин, Трамп и Си Цзиньпин выступили перед представителями прессы. Китайский лидер назвал трёхсторонний диалог событием прорывного значения и призвал крупнейшие державы не нарушать красные линии друг друга, а также отказаться от вмешательства во внутренние дела других государств.

Российский президент затронул вопросы международной безопасности и ответственности Москвы, Вашингтона и Пекина за мировую стабильность. Трамп, в свою очередь, заявил, что все стороны заинтересованы в завершении конфликта на Украине, и выразил надежду на результаты трёхстороннего диалога.

После вступительных выступлений лидеры продолжили общение в закрытом формате. Однако по завершении полуторачасовой беседы совместного устного обращения к прессе не последовало.

Примечательно, что ранее в тот же день Путин и Трамп также завершили двустороннюю встречу без совместных заявлений для журналистов. Их разговор продолжался около 35–40 минут и, по словам помощника российского президента Юрия Ушакова, был посвящён украинскому урегулированию, двусторонним отношениям и подготовке к саммиту с участием Китая.