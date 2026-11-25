Президент России Владимир Путин вечером в среду, 25 ноября, примет в Кремле президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. О предстоящей встрече ранее сообщил советник и пресс-секретарь главы Казахстана Айбек Смадияров в своём Telegram-канале. Главы государств проведут отдельную встречу и совместно пообедают.

Казахстанский президент прибыл в Москву с рабочим визитом по приглашению Путина. Поездка рассчитана на два дня — 25 и 26 ноября.

По информации казахстанской стороны, в ходе визита президенты обсудят перспективы дальнейшего укрепления стратегического партнёрства и союзничества между Москвой и Астаной.