Путин проведёт переговоры с Токаевым и устроит совместный обед в Кремле
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Президент России Владимир Путин вечером в среду, 25 ноября, примет в Кремле президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. О предстоящей встрече ранее сообщил советник и пресс-секретарь главы Казахстана Айбек Смадияров в своём Telegram-канале. Главы государств проведут отдельную встречу и совместно пообедают.
Казахстанский президент прибыл в Москву с рабочим визитом по приглашению Путина. Поездка рассчитана на два дня — 25 и 26 ноября.
По информации казахстанской стороны, в ходе визита президенты обсудят перспективы дальнейшего укрепления стратегического партнёрства и союзничества между Москвой и Астаной.
Ранее Life.ru рассказывал о переговорах Путина и Токаева на полях саммита ШОС в Бишкеке. Тогда российский лидер отметил развитие сотрудничества двух стран практически по всем направлениям и рост взаимного товарооборота.