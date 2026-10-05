«Уравновесить интересы»: Почему Токаев похвалил Путина в присутствии Мерца

Высокая оценка российского лидера Владимира Путина, которую президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал в присутствии канцлера Германии Фридриха Мерца, могла быть способом уравновесить внешние интересы в республике, предположил доктор экономических наук Михаил Делягин.

Он отметил, что казахстанский лидер действует прежде всего в интересах собственной страны. Такой подход эксперт назвал правильным и эффективным. По его версии, в Казахстане сильно влияние Великобритании и США, между которыми идёт соперничество.

Мерца собеседник «Царьграда» охарактеризовал как политика, ориентированного на Лондон. Положительно высказавшись о российском президенте на встрече с канцлером, Токаев мог попытаться скорректировать соотношение британского и американского влияния. Он допустил и другие мотивы заявления, но главным назвал защиту интересов Астаны.

Напомним, на пресс-конференции в Берлине Касым-Жомарт Токаев назвал Владимира Путина наиболее приемлемой политической фигурой для Центральной Азии, Европы и мира. Президент Казахстана отметил, что хорошо знает российского коллегу, и высоко оценил его понимание стратегических задач страны.