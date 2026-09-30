Песков: Путин сообщает Токаеву актуальную информацию о ходе СВО

Президент России Владимир Путин во время встреч с казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым рассказывает ему об актуальной обстановке в зоне СВО. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Каждый раз президент Путин использует встречи, для того чтобы доводить до казахстанского партнёра последнюю информацию о положении дел специальной военной операции», — сказал представитель Кремля.