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Специальная военная операция

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Регион
Опубликовано 30 сентября, 13:08

Песков: Путин сообщает Токаеву актуальную информацию о ходе СВО

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин во время встреч с казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым рассказывает ему об актуальной обстановке в зоне СВО. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Каждый раз президент Путин использует встречи, для того чтобы доводить до казахстанского партнёра последнюю информацию о положении дел специальной военной операции», — сказал представитель Кремля.

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Ранее Life.ru рассказывал, что накануне в Берлине Токаев вновь предложил заморозить боевые действия на Украине и перейти к переговорам. До этого Путин и президент Казахстана провели двустороннюю встречу в Бишкеке, где среди прочего затрагивалась ситуация вокруг Украины. В сентябре лидеры также неформально пообщались на полях саммита БРИКС, а позднее провели телефонный разговор и подтвердили настрой на дальнейшее развитие российско-казахстанских отношений.

Главные решения мировых лидеров, дипломатия и геополитика — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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