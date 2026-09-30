Песков: Путин сообщает Токаеву актуальную информацию о ходе СВО
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Президент России Владимир Путин во время встреч с казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым рассказывает ему об актуальной обстановке в зоне СВО. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Каждый раз президент Путин использует встречи, для того чтобы доводить до казахстанского партнёра последнюю информацию о положении дел специальной военной операции», — сказал представитель Кремля.
Ранее Life.ru рассказывал, что накануне в Берлине Токаев вновь предложил заморозить боевые действия на Украине и перейти к переговорам. До этого Путин и президент Казахстана провели двустороннюю встречу в Бишкеке, где среди прочего затрагивалась ситуация вокруг Украины. В сентябре лидеры также неформально пообщались на полях саммита БРИКС, а позднее провели телефонный разговор и подтвердили настрой на дальнейшее развитие российско-казахстанских отношений.
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