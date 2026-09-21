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Опубликовано 21 сентября, 10:04

Путин поговорил по телефону с Токаевым

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым. В ходе беседы глава Казахстана поздравил российского коллегу с успешным проведением выборов депутатов Госдумы, сообщает пресс-служба Кремля.

Лидеры также обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки. Путин и Токаев подтвердили настрой на дальнейшее развитие российско-казахстанских отношений.

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Ранее в воскресенье президент Казахстана уже направил российскому лидеру поздравительную телеграмму. Токаев назвал прошедшее голосование важным событием в общественно-политической жизни России и заявил, что его результаты свидетельствуют о широкой поддержке стратегического курса Путина.

Главные решения мировых лидеров, дипломатия и международные отношения — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Наталья Демьянова
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