Путин поговорил по телефону с Токаевым

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым. В ходе беседы глава Казахстана поздравил российского коллегу с успешным проведением выборов депутатов Госдумы, сообщает пресс-служба Кремля.

Лидеры также обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки. Путин и Токаев подтвердили настрой на дальнейшее развитие российско-казахстанских отношений.

Ранее в воскресенье президент Казахстана уже направил российскому лидеру поздравительную телеграмму. Токаев назвал прошедшее голосование важным событием в общественно-политической жизни России и заявил, что его результаты свидетельствуют о широкой поддержке стратегического курса Путина.