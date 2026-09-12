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Регион
Опубликовано 12 сентября, 18:30

Путин и Токаев провели неформальную встречу на саммите БРИКС

Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев неформально пообщались на полях саммита БРИКС в Нью-Дели. Об этом ИС «Вести» сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Встреча состоялась после торжественного приёма, который премьер-министр Индии Нарендра Моди организовал для участников саммита.

«Президент пригласил неформально просто пообщаться», — рассказал представитель Кремля. Темы беседы он не уточнил.

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Владимир Путин прибыл в Индию с трёхдневным рабочим визитом. Основные мероприятия XVIII саммита БРИКС проходят в Нью-Дели 12 и 13 сентября. За время поездки российский лидер провёл серию двусторонних переговоров. В частности, он встретился с президентами ЮАР и Египта, премьерами Индии, Малайзии и Эфиопии, а также с наследным принцем Абу-Даби и руководителем Нового банка развития БРИКС.

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Юрий Лысенко
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