Путин и Токаев провели неформальную встречу на саммите БРИКС

Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев неформально пообщались на полях саммита БРИКС в Нью-Дели. Об этом ИС «Вести» сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Встреча состоялась после торжественного приёма, который премьер-министр Индии Нарендра Моди организовал для участников саммита.

«Президент пригласил неформально просто пообщаться», — рассказал представитель Кремля. Темы беседы он не уточнил.

Владимир Путин прибыл в Индию с трёхдневным рабочим визитом. Основные мероприятия XVIII саммита БРИКС проходят в Нью-Дели 12 и 13 сентября. За время поездки российский лидер провёл серию двусторонних переговоров. В частности, он встретился с президентами ЮАР и Египта, премьерами Индии, Малайзии и Эфиопии, а также с наследным принцем Абу-Даби и руководителем Нового банка развития БРИКС.