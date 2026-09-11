Путин: На смену старым мировым лидерам пришли новые «локомотивы развития»

В мировой экономике происходит смена центров роста: государства, которые были её главными локомотивами во второй половине XX века, постепенно уступают место новым лидерам. Об этом заявил президент России Владимир Путин на Деловом форуме БРИКС в Нью-Дели.

По словам российского лидера, сегодня мировая экономика переживает глубокую структурную перестройку, которая меняет привычное распределение экономического влияния между странами.

«Он [мир] сегодня проходит этап глубинных структурных преобразований. Они вызваны тем, что на смену старым лидерам, ну, условно скажем, старым лидерам, которые были в авангарде экономического роста во второй половине прошлого века, приходят новые локомотивы развития», — заявил Путин.

Ранее Life.ru рассказывал, что БРИКС за 20 лет вырос из объединения четырёх государств в группу из 11 стран. Помощник президента РФ Юрий Ушаков сравнил нынешний состав объединения с полноценной футбольной командой, которая эффективно действует на международной арене.