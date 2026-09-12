Путин завершил серию переговоров в Индии встречей с принцем Абу-Даби

Президент России Владимир Путин провёл в Нью-Дели переговоры с наследным принцем Абу-Даби Халедом бен Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Встреча стала заключительной в серии переговоров российского лидера в рамках визита в Индию.

Как ранее сообщал помощник президента РФ Юрий Ушаков, одной из главных тем разговора должна была стать ситуация на Ближнем Востоке, включая обострение вокруг Ирана.

Переговоры с наследным принцем Абу-Даби стали седьмой встречей Путина за последние два дня. За это время российский президент провёл беседы с лидерами и представителями ряда стран.

В частности, Путин встретился с президентами ЮАР и Египта, премьер-министрами Индии, Малайзии и Эфиопии, а также с руководителем Нового банка развития БРИКС и бывшим президентом Бразилии Дилмой Руссефф.