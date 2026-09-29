Токаев пообещал сделать всё возможное ради мирного неба над Казахстаном и Россией

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал заморозить боевые действия на Украине, чтобы перейти к дипломатическим переговорам. Об этом он заявил на пресс-конференции в Берлине после встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

«Я говорил о замораживании военных действий на территории Украины с тем, чтобы перейти к процессу дипломатических или каких угодно переговоров», — сказал Токаев.

При этом казахстанский лидер отметил, что немедленное прекращение боевых действий в нынешних условиях считает нереалистичным. Он также подчеркнул уважительное отношение Казахстана к украинскому народу, его истории, культуре, традициям и языку.

Токаев отдельно остановился на отношениях Астаны и Москвы. Он напомнил, что Казахстан и Россия имеют самую протяжённую непрерывную сухопутную границу в мире. На официальном сайте президента Казахстана её длина указывается как 7591 км. Токаев подчеркнул, что Казахстан заинтересован в сохранении мира и стабильности и намерен вносить посильный вклад в урегулирование конфликта, ради мирного неба как над республикой, так и над Россией.

«Как президент, я буду делать всё возможное, чтобы обеспечить мир, стабильность в моей стране, для того чтобы внести посильный вклад, я не преувеличиваю свои возможности, в достижение мира и прекращение войны на территории, сопредельной Казахстану», — заключил глава Казахстана.

Напомним, что 12 сентября Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев провели неформальную встречу на полях саммита БРИКС в Нью-Дели. Российский лидер пригласил коллегу пообщаться после торжественного приёма, организованного премьер-министром Индии Нарендрой Моди.