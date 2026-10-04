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Регион
Опубликовано 4 октября, 13:52

«Другие не могут»: Кремль объяснил громкие слова «мощного» Токаева о Путине

Песков объяснил громкие слова Токаева о Путине его политической мощью

Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обладает политической твёрдостью и видением будущего, которые позволяют ему делать громкие заявления о российском лидере Владимире Путине. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Президент Токаев — это политически очень мощный человек, очень мощный, обладающий огромным ресурсом. И только люди, действительно обладающие таким политическим видением будущего, твёрдостью и последовательностью, могут себе позволить такие высказывания. Другие не могут», — сказал представитель Кремля.

Песков прокомментировал недавнюю речь Токаева в Берлине. Во время визита в Германию казахстанский лидер назвал Путина выдающимся государственным деятелем и наиболее приемлемой политической фигурой для Центральной Азии, Европы и мира.

Тогда же Токаев заявил, что Казахстан выступает за замораживание боевых действий на Украине с последующим переходом к переговорам. По его словам, Путин с пониманием отнёсся к этой позиции Астаны.

Токаев поблагодарил Путина за понимание его позиции по Украине
Токаев поблагодарил Путина за понимание его позиции по Украине

Ранее Life.ru писал, что Песков назвал отношения России и Казахстана стратегическим партнёрством, нацеленным на будущее. Представитель Кремля сделал это заявление, также комментируя выступление Токаева в Германии.

Главные международные заявления, дипломатия и отношения между государствами — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Анастасия Никонорова
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