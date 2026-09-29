Токаев назвал Путина выдающимся государственным деятелем

Президент России Владимир Путин является выдающимся государственным деятелем. Об этом заявил казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев после встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине.

«У меня очень хорошие взаимоотношения с президентом Путиным, я считаю его, можно сказать, выдающимся государственным деятелем», — сказал он.

Также Касым-Жомарт Токаев назвал Владимира Путина самым оптимальным российским лидером как для Европы, так и для всего мира. Президент Казахстана подметил, что хорошо знает главу государства и высоко оценивает его качества, как политика.