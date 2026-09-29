Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 29 сентября, 20:09

Токаев поблагодарил Путина за понимание его позиции по Украине

Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Владимира Путина за понимание его позиции по прекращению боевых действий на Украине. Об этом он заявил на пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине.

«Я благодарен президенту Путину за то, что он с большим пониманием воспринял мою персональную позицию по этому вопросу. Поскольку все мы — руководители государств — выступаем за прекращение военных действий на территории Украины, включая президента России», — сказал Токаев.

Токаев назвал Путина самым подходящим лидером России для Европы и мира
Токаев назвал Путина самым подходящим лидером России для Европы и мира

Ранее Life.ru сообщал, что Токаев предложил заморозить боевые действия на Украине и перейти к переговорам. На той же пресс-конференции в Берлине он назвал немедленное прекращение боёв нереалистичным в нынешних условиях. Президент Казахстана заявил, что намерен внести посильный вклад в урегулирование конфликта и сохранение стабильности в регионе.

Главные решения мировых лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Касым Жомарт Токаев
  • Казахстан
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar