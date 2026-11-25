Доля расчётов в национальных валютах между Россией и Казахстаном составляет 96%. Об этом российский лидер Владимир Путин заявил на переговорах с президентом республики Касым-Жомартом Токаевым.

Путин отметил высокий уровень экономического взаимодействия двух стран и работу межправительственной комиссии. По его словам, сотрудничество развивается хорошими темпами, а регулярные контакты на высшем уровне поддерживают его динамику. Российский лидер также подчеркнул, что Москва рада продолжению диалога с Астаной.

Напомним, Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву с рабочим визитом для участия в международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey 2026. В аэропорту казахстанского лидера встретили представители российского правительства. Сама конференция AI Journey пройдёт с 26 по 28 ноября. Она объединит ведущих российских и зарубежных специалистов в области искусственного интеллекта. Участники обсудят применение ИИ в повседневной жизни, бизнесе и науке.