Путин встретился с Токаевым в Кремле
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Российский лидер Владимир Путин встретился в Кремле с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Казахстанский лидер прибыл в Москву с рабочим визитом 25 ноября. Одной из тем общения глав государств могли стать итоги трёхсторонних переговоров России, Китая и США в Шэньчжэне.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков допускал, что Путин проинформирует казахстанского коллегу об итогах встречи с лидерами КНР и США. По словам представителя Кремля, такая тема могла быть затронута в ходе общения президентов.
В рамках визита Токаев также примет участие в международной конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» (AI Journey). Мероприятие пройдёт в Москве с 26 по 28 ноября.
Ранее Россия и Бруней-Даруссалам официально повысили уровень двусторонних отношений до стратегического партнёрства. Президент РФ Владимир Путин и султан Хассанал Болкиах приняли совместную декларацию по итогам переговоров в Кремле. Российский лидер назвал документ комплексным и отметил, что он предусматривает амбициозные задачи и долгосрочные планы взаимодействия по ключевым направлениям. Речь идёт о дальнейшем развитии политического диалога, торгово-экономических связей, сотрудничества в сфере безопасности, культуры и образования.