Российский лидер Владимир Путин встретился в Кремле с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Казахстанский лидер прибыл в Москву с рабочим визитом 25 ноября. Одной из тем общения глав государств могли стать итоги трёхсторонних переговоров России, Китая и США в Шэньчжэне.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков допускал, что Путин проинформирует казахстанского коллегу об итогах встречи с лидерами КНР и США. По словам представителя Кремля, такая тема могла быть затронута в ходе общения президентов.

В рамках визита Токаев также примет участие в международной конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» (AI Journey). Мероприятие пройдёт в Москве с 26 по 28 ноября.