Россия и Бруней-Даруссалам официально повысили уровень двусторонних отношений до стратегического партнёрства. Президент РФ Владимир Путин и султан Хассанал Болкиах приняли совместную декларацию по итогам переговоров в Кремле. Об этом объявили во время церемонии выступлений лидеров двух государств.

«По итогам российско-брунейских переговоров президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин и Его Величество султан и глава Государства Бруней-Даруссалам Хассанал Болкиах приняли совместную декларацию о повышении уровня отношений между Российской Федерацией и Государством Бруней-Даруссалам до статуса стратегического партнёрства», — сообщили на церемонии.

Российский лидер назвал документ комплексным и отметил, что он предусматривает амбициозные задачи и долгосрочные планы взаимодействия по ключевым направлениям. Речь идёт о дальнейшем развитии политического диалога, торгово-экономических связей, сотрудничества в сфере безопасности, культуры и образования.

Путин также обратил внимание на положительную динамику экономических отношений. По его словам, товарооборот двух стран приближается к миллиарду долларов. Москва и Бандар-Сери-Бегаван заинтересованы в дальнейшем расширении взаимной торговли и укреплении контактов между гражданами.

Нынешний государственный визит султана стал важным событием для двух стран: в 2026 году Россия и Бруней отмечают 35-летие установления дипломатических отношений. За это время государства открыли посольства в столицах друг друга, наладили политические контакты и расширили взаимодействие на международных площадках.

Отдельным направлением остаётся сотрудничество в сфере безопасности и военно-технических связей. Ранее Путин поблагодарил султана за взаимодействие в вопросах обороноспособности, в том числе за сотрудничество, связанное с деятельностью российского Военно-морского флота.

Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Путин провёл переговоры с султаном Брунея Хассаналом Болкиахом в Кремле. Стороны обсудили развитие торгово-экономических связей, сотрудничество в сфере безопасности и перспективы укрепления двусторонних отношений.