Бруней способен стать для России не только крупным торговым партнёром, но и важной точкой опоры в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Такое мнение на фоне государственного визита султана Хассанала Болкиаха в Москву высказал политолог, член экспертного клуба «Дигория» Сергей Шершун.

По словам эксперта, товарооборот между странами по итогам 2025 года приблизился к $900 млн. Однако основную часть торговли составляют поставки российской нефти. Шершун считает необходимым расширять экономические связи за пределами сырьевого сектора.

Политолог обратил внимание и на внешнеполитический курс султаната. Несмотря на присутствие британского гарнизона и проведение совместных учений с США, Бруней развивает военное сотрудничество с Россией и не присоединяется к антироссийским санкциям.

Одним из перспективных направлений сотрудничества Шершун в беседе с РИА «ФедералПресс» назвал финансовые технологии. Центральные банки двух стран уже прорабатывают меморандум о взаимодействии. Дополнительным стимулом для развития деловых связей могло бы стать создание межправительственной комиссии.