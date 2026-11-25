Россия и Бруней намерены вывести двусторонние отношения на уровень стратегического партнёрства. Соответствующую декларацию планируют подписать по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина с султаном Хассаналом Болкиахом, которые начались в Кремле.

Видео © Life.ru

Российский лидер напомнил, что в октябре страны отметили 35-летие установления дипломатических отношений. За это время Москва и Бандар-Сери-Бегаван укрепили сотрудничество по целому ряду направлений.

«У нас всегда складывались отношения не просто доброжелательные, а доверительные», — подчеркнул Путин.

По прогнозу главы государства, товарооборот между Россией и Брунеем по итогам 2026 года превысит $1 млрд. Президент отметил, что сотрудничество в финансовой сфере создаёт предпосылки для дальнейшего расширения экономических связей.

Отдельное внимание Путин уделил вопросам обороны и безопасности, поблагодарив султана за взаимодействие, в том числе по линии Военно-морского флота РФ. Российский лидер также отметил значение двустороннего безвизового режима, который способствует развитию туризма и укреплению контактов между гражданами.

Хассанал Болкиах, в свою очередь, поблагодарил президента России за гостеприимство и выразил надежду на дальнейшее укрепление отношений между странами. Монарх поделился тёплыми воспоминаниями о своём государственном визите в Москву в 2005 году и подчеркнул значимость возможной будущей поездки Путина в Бруней.

Напомним, султан Брунея прибыл в Россию с двухдневным государственным визитом, рассчитанным на 24–25 ноября. В повестку переговоров вошли международные и региональные вопросы, развитие торговли, политического диалога, культурных и образовательных связей. Предыдущая встреча Путина и Хассанала Болкиаха состоялась на прошлой неделе в китайском Шэньчжэне. Там российский президент принял участие в саммите АТЭС и провёл серию международных переговоров, в том числе с лидерами США и Китая Дональдом Трампом и Си Цзиньпином.