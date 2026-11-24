В России к 1 августа 2027 года создадут цифровую платформу для планирования развития малых городов и сельских поселений. Соответствующее поручение президент РФ Владимир Путин дал по итогам сентябрьской рабочей поездки во Владивосток.

Разработкой и внедрением платформы займётся правительство совместно со Сбербанком и Восточным центром государственного планирования.

Новый цифровой инструмент позволит местным властям готовить типовые документы стратегического и территориального планирования, в том числе с использованием искусственного интеллекта. К реализации проекта также привлекут Агентство стратегических инициатив, ВЭБ.РФ, ДОМ.РФ, «Яндекс» и органы местного самоуправления.

Напомним, в сентябре на пленарном заседании Восточного экономического форума Путин поручил разработать не менее 200 мастер-планов развития российских городов к 2030 году. Особое внимание глава государства уделил небольшим населённым пунктам. При разработке документов необходимо учитывать перспективы развития экономики, инфраструктуры и социальной сферы, а также пожелания местных жителей.