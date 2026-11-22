Около тысячи решений по улучшению жизни в российских городах и сёлах представили на II Всероссийском форуме-выставке «Большие решения малой родины». Мероприятие, прошедшее 21–22 ноября в мастерской управления «Сенеж», объединило более 800 представителей власти и муниципальных команд со всей страны. Организатором выступила Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) при поддержке Администрации Президента РФ.

Одним из центральных событий стала презентация доклада о состоянии и развитии местного самоуправления за 2025–2026 годы. Документ, подготовленный ВАРМСУ совместно с Президентской академией на основе предложений муниципалитетов, направят премьер-министру Михаилу Мишустину.

«При любой модели самоуправления важно сохранить доступность местной власти. У людей должна оставаться возможность обратиться в администрацию и решить свой вопрос на месте», — подчеркнул заместитель начальника Управления Президента РФ по внутренней политике Евгений Грачёв. Он добавил, что предстоящие преобразования необходимо заранее обсуждать с жителями и учитывать их мнение.

В выставочную экспозицию вошли 89 практик — по одной от каждого региона России, а также 50 проектов-победителей конкурса «Лучшая муниципальная практика». Среди представленных решений — муниципальное «Амурское такси» в Благовещенске, система автоматической разблокировки домофонов при опасности в Курске и меры по снижению долговой нагрузки на бюджет Томска.

Сопредседатель ВАРМСУ Ирина Гусева отметила, что обмен подобным опытом позволяет городам и районам использовать уже проверенные решения. По её словам, именно из таких проектов формируется основа устойчивого развития территорий.

Участники форума также обсудили с министром экономического развития Максимом Решетниковым привлечение инвестиций, развитие туризма, пищевой промышленности и внедрение новых технологий. Министр подчеркнул важность создания понятных условий для бизнеса во всех регионах страны.

В рамках форума состоялся IX съезд ВАРМСУ, на котором делегаты от 89 регионов избрали руководящие органы ассоциации. Попечительский совет возглавил первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко. Обмен муниципальным опытом продолжится 23–24 ноября на международном форуме в Москве с участием представителей более 40 стран.