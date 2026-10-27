От сельских старост до глав городов: Кто поборется за премию «Служение» в новом сезоне

В России начался приём заявок на IV Всероссийскую муниципальную премию «Служение». В этом году организаторы подготовили девять номинаций, в том числе новую — для проектов в сфере цифровизации. Представить свои инициативы можно до 29 ноября 2026 года.

Старт нового сезона объявили по итогам заседания оргкомитета под председательством первого заместителя руководителя Администрации президента РФ Сергея Кириенко. На рассмотрение принимаются проекты и управленческие решения, которые помогают развивать города и сёла, улучшать качество жизни жителей и решать местные проблемы.

В числе направлений — развитие территорий, поддержка семей, сохранение исторического наследия, сотрудничество с бизнесом и открытый диалог власти с населением. Отдельную номинацию «Цифровой муниципалитет — технологии для людей» посвятили технологическим решениям для местного самоуправления.

Претендовать на награду могут не только главы муниципалитетов и сотрудники местных администраций, но и депутаты, сельские старосты, представители территориального общественного самоуправления и работники муниципальных организаций. Впервые в новом сезоне подача заявок будет проходить исключительно через личный кабинет портала муниципалитеты.рф.

Интерес к премии продолжает расти. По словам Кириенко, число заявок в минувшем сезоне увеличилось в полтора раза, а в народном голосовании приняли участие 1,6 миллиона человек. При этом, как рассказала сопредседатель ВАРМСУ Ирина Гусева, 34% участников решили снова представить свои проекты. Годом ранее доля повторных заявок составляла лишь 7%.

В сентябре Владимир Путин подписал указ, закрепивший ежегодное проведение премии «Служение» и муниципального форума «Малая родина — сила России». Организатором мероприятий выступает Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления при поддержке Администрации президента РФ. Победителей нового сезона наградят в апреле 2027 года.

Ранее Life.ru сообщал о рекордном количестве заявок на премию «Служение». В предыдущем сезоне организаторы получили 61,4 тысячи заявок, причём более 15 тысяч проектов были командными. Наиболее востребованными оказались направления, связанные с сохранением наследия и развитием территорий.