15 тысяч заявок и полмиллиона голосов: Определились победители третьего сезона премии «ШУМ»

В Национальном центре «Россия» 17 октября объявили победителей третьего сезона молодёжной премии в сфере медиа и журналистики «ШУМ». В этом году организаторы получили более 15 тысяч заявок, впервые допустили к участию детей от восьми лет и зарубежных авторов. Общий призовой фонд составил 10 миллионов рублей.

Приветственное слово участникам направил глава государства Владимир Путин, его слова зачитал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Российский лидер обратил внимание на особую ответственность журналистов за достоверность информации, соблюдение профессиональной этики и сохранение культурного наследия страны.

Подведение итогов третьего сезона премии «ШУМ». Фото © Пресс-служба Национального центра «Россия» / Сергей Хакимов

Как рассказал Кириенко, за проекты конкурсантов в народном голосовании отдали более полумиллиона голосов. Особое внимание привлекла новая номинация «Яркий старт», в которой соревновались юные создатели контента от восьми до 13 лет.

«Это очень яркие, очень талантливые ребята, глядя на которых понимаешь, что будущее российской журналистики прекрасно», — отметил Кириенко.

Одну из наград получил Евгений Агеенко из Хабаровского края. Его проект «Мужская работа», рассказывающий истории военнослужащих, победил в номинации «Страна Героев». В категории «Сила единства» лучшей признали Дарью Коханову из Ставропольского края с документальным веб-сериалом «Города трёх религий» о традициях и взаимоотношениях представителей разных конфессий.

Впервые премия вышла на международный уровень. Специальные награды получили авторы из Камеруна, Великобритании и Франции — Брайт Ачанкенг Фонденденг, Ник Лука Дарлисон и Гвэндолин Грюйе. Все трое создают материалы о России, её жителях и русском языке. Победители премии также смогут без дополнительного конкурса пройти обучение в Академии стратегических коммуникаций.

Лауреатами стали медиаспециалисты из Москвы, Донецкой Народной Республики, Краснодарского края и нескольких российских областей. Премия «ШУМ» проводится третий год и объединяет журналистов, блогеров и авторов социально значимых проектов. В этом сезоне в финал вышли 75 участников.