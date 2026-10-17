Путин заявил о важной роли СМИ в формировании ценностей общества

Средства массовой информации во многом определяют ценностные ориентиры общества и влияют на формирование общественного мнения. Об этом заявил президент России Владимир Путин в приветствии участникам Всероссийской молодёжной премии в сфере медиа и журналистики «Шум», опубликованном на сайте Кремля.

Приветствие Владимира Путина участникам премии «Шум». Видео © Telegram / Национальный центр «Россия»

«Подчеркну, именно средства массовой информации во многом задают духовно-нравственные, ценностные ориентиры, формируют общественное мнение», — говорится в обращении главы государства.

Президент обратил особое внимание на ответственность журналистов перед аудиторией. Он назвал важными соблюдение профессиональной этики, оперативность и достоверность освещения событий в России и мире, а также бережное отношение к отечественной истории и культурному наследию.

Путин также отметил, что премия «Шум» собирает молодых журналистов и других представителей медиаиндустрии из разных регионов страны. По его словам, участники получают возможность обсудить профессиональные вопросы с коллегами и опытными экспертами, представить свои творческие работы и найти единомышленников.

Глава государства выразил уверенность, что церемония награждения поможет появлению новых перспективных проектов и инициатив. Он поздравил лауреатов с успехом и пожелал всем участникам вдохновения и дальнейших достижений.

Ранее Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов Росрезерва с 95-летием ведомства. В своём обращении президент отметил вклад агентства в обеспечение мобилизационных нужд страны, поддержку участников СВО и их семей, а также укрепление национальной безопасности. Глава государства подчеркнул, что ресурсы Росрезерва используются в том числе для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и оказания гуманитарной помощи.