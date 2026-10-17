Россиянам будут объяснять причины отказа в соцвыплатах по приказу Путина

Государственные органы должны будут подробно объяснять гражданам, почему им отказали в назначении федеральных мер социальной поддержки. Такое поручение дал президент России Владимир Путин по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, состоявшегося 19 августа.

Согласно документу, опубликованному на сайте Кремля, разъяснение причин отказа необходимо предоставлять одновременно с принятием соответствующего решения.

«Обеспечить… предоставление гражданам подробной информации о причинах отказа в назначении федеральных мер социальной поддержки одновременно с принятием уполномоченным органом решения об отказе», — говорится в перечне поручений.

Кроме того, глава государства распорядился использовать единую систему межведомственного электронного взаимодействия для передачи документов, необходимых при оформлении федеральных мер поддержки. Речь в том числе идёт о ежемесячном пособии в связи с рождением и воспитанием ребёнка.

Ещё одно поручение касается портала «Госуслуги»: правительство должно организовать проактивную загрузку сведений, которые уже имеются у государственных органов и нужны для предоставления электронных услуг.

Исполнить поручения кабмин должен при участии Народного фронта «За Россию». Доклад необходимо представить до 15 декабря. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

Также Путин поручил продлить программы финансового оздоровления регионов с наиболее сложной бюджетной ситуацией на срок до пяти лет. Кабмин совместно с властями субъектов РФ должно определить территории, нуждающиеся в дополнительной поддержке. Для них предусмотрят индивидуальные меры, включая выделение федеральных средств для обеспечения бюджетной ликвидности.