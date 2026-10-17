Путин поручил продлить финансовое «оздоровление» проблемных регионов на пять лет

Российские регионы, испытывающие трудности с балансировкой бюджетов, смогут рассчитывать на продление программ финансового оздоровления на срок до пяти лет. Об этом распорядился президент Владимир Путин, следует из опубликованного Кремлём перечня поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Правительству совместно с региональными властями предстоит определить субъекты, в которых сложилась наиболее тяжёлая ситуация с бюджетной сбалансированностью. Именно для них будут действовать продлённые программы.

При этом меры поддержки планируется подбирать индивидуально. В частности, предусмотрено выделение дополнительных средств из федерального бюджета для обеспечения среднесрочной ликвидности регионов.

При определении объёмов и механизмов помощи власти должны учитывать действующие программы развития соответствующих субъектов. Таким образом, финансовая поддержка будет увязана с их планами социально-экономического развития.

Конкретный перечень регионов, которые смогут воспользоваться продлением программ, в приведённом поручении не указан. Размер дополнительного финансирования также пока не определён.

Ранее Life.ru сообщал, что Путин предложил выделить дополнительно не менее 100 миллиардов рублей регионам с наиболее сложной бюджетной ситуацией. Средства планируется направить субъектам, испытывающим серьёзные финансовые трудности. При этом конкретный перечень получателей помощи на момент заявления президента ещё не был определён.