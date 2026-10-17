Путин поручил утвердить программу восстановления складов после атак
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин поручил правительству утвердить программу восстановления торговой и логистической инфраструктуры, пострадавшей в результате атак. При проведении работ необходимо использовать современные технологические решения. Утверждённый главой государства перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, прошедшего 19 августа, был опубликован на сайте Кремля.
Речь идёт прежде всего о повреждённых складских и логистических мощностях. Президент подчеркнул, что такие объекты нуждаются в восстановлении, в том числе при участии государства.
Путин потребовал проводить восстановительные работы на качественно новом технологическом уровне. При этом российский лидер отметил, что, несмотря на атаки, торговая инфраструктура страны продолжает работать устойчиво. По его словам, критических последствий для отрасли нет, хотя нанесённый ущерб требует устранения.
Ранее Владимир Путин поручил командующим группировками продолжать массированные и групповые удары по предприятиям ВПК Украины и логистическим центрам, а также придерживаться утверждённого плана боевых действий и выполнять задачи в соответствии с замыслом СВО. По его словам, Россия нарастила удары по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, в том числе в Киеве.