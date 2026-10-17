Путин поручил утвердить программу восстановления складов после атак

Президент России Владимир Путин поручил правительству утвердить программу восстановления торговой и логистической инфраструктуры, пострадавшей в результате атак. При проведении работ необходимо использовать современные технологические решения. Утверждённый главой государства перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, прошедшего 19 августа, был опубликован на сайте Кремля.

Речь идёт прежде всего о повреждённых складских и логистических мощностях. Президент подчеркнул, что такие объекты нуждаются в восстановлении, в том числе при участии государства.