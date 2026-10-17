Путин поздравил Росрезерв и отметил вклад в обеспечение мобилизационных нужд

Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов Федерального агентства по государственным резервам (Росрезерв) с 95-летием ведомства. В поздравительной телеграмме глава государства отметил вклад организации в обеспечение мобилизационных потребностей страны и поддержку участников специальной военной операции и их семей.

«Особо отмечу ваши усилия, направленные на обеспечение мобилизационных нужд страны, действенную поддержку участников специальной военной операции, их родных и близких», — говорится в тексте послания, опубликованного в канале Росрезерва в мессенджере «Макс».

Путин также подчеркнул значение ведомства для устойчивого развития российской экономики и социальной сферы, укрепления обороноспособности и национальной безопасности.

По словам президента, ресурсы Росрезерва задействуют в том числе для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и оказания гуманитарной помощи жителям России и других государств.

В завершение поздравления глава государства выразил уверенность, что сотрудники агентства продолжат работать на благо страны, и пожелал коллективу успехов.

Росрезерв занимается формированием, хранением и использованием государственных материальных запасов. Эти ресурсы предназначены в том числе для обеспечения потребностей страны в особых условиях, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и оказания помощи пострадавшим.