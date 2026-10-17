От новых видов топлива до ледового флота: Что обсуждали на Российской энергетической неделе

Около 6600 участников и представителей СМИ из 85 стран собрались на девятой Российской энергетической неделе (РЭН) в Москве. Форум прошёл 14–16 октября: в центре обсуждений оказались устойчивость энергоснабжения, новые технологии и перестройка рынков нефти и газа. Итоговую численность участников сообщил Life.ru ответственный секретарь оргкомитета РЭН Антон Кобяков.

Программа объединила более 40 мероприятий по семи направлениям — от инвестиций в электроэнергетику до подготовки кадров. По данным организаторов, форум посетили свыше 3000 представителей бизнеса из более чем 640 компаний. Дискуссии проходили в Манеже, а в Гостином дворе около 100 компаний и организаций представили оборудование и технологии для ТЭК.

На пленарной сессии вице-премьер Александр Новак назвал несколько одновременных вызовов для мировой энергетики: недостаток инвестиций в традиционные источники, геополитические конфликты, изменение торговых потоков и протекционизм. Отдельно участники комиссии Госсовета обсуждали обновление угольной генерации.

«Необходимо соблюсти баланс интересов инвесторов, потребителей энергии и государства», — сказал Новак.

Одной из тем стало низкоуглеродное топливо. Министр энергетики Сергей Цивилёв предложил оценивать его стоимость с учётом расхода и выбросов, а разницу в цене с обычным топливом — компенсировать субсидиями. Среди практических договорённостей форума — сотрудничество «Россетей» и МЭИ в разработке накопителей энергии, силовой электроники и применении искусственного интеллекта.

Международные дискуссии охватили сотрудничество с Индией, странами Юго-Восточной Азии и развитие Арктики. Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков рассказал о планах создать для Северного морского пути торговый флот ледового класса из более чем 100 судов и добавить четыре атомных ледокола к восьми действующим. Сроки реализации пока не уточнялись.

Молодёжная программа, по данным организаторов, собрала более двух тысяч школьников, студентов и молодых специалистов. Фонд «Надёжная смена» и Фонд Горчакова договорились, что с 2027 года 15 лучших финалистов Лиги молодых специалистов БРИКС смогут проходить стажировки в России. Организатором РЭН выступил Фонд Росконгресс при поддержке правительства РФ, Минэнерго и правительства Москвы.

Ранее Life.ru рассказывал о заявлении Новака по обеспеченности России дизельным топливом, сделанном на полях РЭН. По словам вице-премьера, производственные мощности вдвое превышают потребности внутреннего рынка и позволяют сохранять экспорт даже с учётом ремонтов НПЗ.