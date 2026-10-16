«Газ больше не переходное топливо»: Кобяков объяснил перемены на мировом энергорынке

Мир вступает в «золотой век» газа, который перестал восприниматься исключительно как переходное топливо. Об этом заявил советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета Российской энергетической недели Антон Кобяков на итоговой пресс-конференции форума.

«Надо иметь в виду, что мир входит в «золотой век» газа. Газ больше не является переходным топливом», — отметил Кобяков.

По его словам, раньше газ рассматривали как временное решение на период постепенного отказа от угля и нефти в пользу возобновляемых источников энергии. Теперь же, считает представитель оргкомитета, он стал важным фактором энергетической безопасности.

«Сегодня газ оказался источником энергобезопасности. В то время как нефть стала инструментом экономического принуждения и манипуляции», — заявил Кобяков.

Международный форум «Российская энергетическая неделя» проходил в Москве с 14 по 16 октября. Участники обсуждали развитие энергетической отрасли, международное сотрудничество и перспективы мировых рынков топлива.

Ранее сообщалось, что Россия поднялась с четвёртого на третье место среди крупнейших поставщиков газа в Евросоюз. Стоимость российского трубопроводного газа и СПГ, поставленных странам объединения, достигла €1,26 млрд против €1,24 млрд месяцем ранее, следует из данных Евростата.