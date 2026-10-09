В Калининградской области 90 медиаспециалистов завершили обучение в «ШУМе»

В Калининградской области завершился заключительный в 2026 году очный модуль Академии стратегических коммуникаций. 90 медиаспециалистов из 37 регионов страны в течение четырёх дней учились создавать востребованные проекты, взаимодействовать с государственными структурами и находить поддержку для собственных инициатив. Обучение проходило на площадке Центра развития молодёжных медиа «ШУМ» в посёлке Донское.

Четырёхдневную программу посвятили теме «Медиа в диалоге с государством: формы поддержки и форматы коммуникаций». Участники изучали механизмы финансирования медиапроектов, способы взаимодействия редакций с общественными институтами и современные подходы к работе с аудиторией. Отдельное внимание уделили созданию контента, посвящённого семейным традициям, культурному наследию и общественно значимым инициативам.

Экспертами выступили генеральный директор Института развития интернета Алексей Гореславский, заместитель гендиректора АНО «Диалог Регионы» Юлия Аблец и проректор по медиаобразованию Мастерской управления «Сенеж» Михаил Канавцев. Они поделились опытом разработки медиапродуктов и объяснили, как соединять интересы аудитории с задачами общественно значимых проектов.

«Сильные медиа — это всегда сильные специалисты», — подчеркнул Гореславский, отметив важность профессионального развития и обмена опытом между участниками отрасли.

Одной теорией программа не ограничилась. Слушатели работали над собственными медиапроектами, обсуждали способы продвижения контента и получали обратную связь от наставников. Завершающим этапом стала презентация командных разработок, которые участники смогут доработать для дальнейшей реализации.

Организатором обучения выступил Центр «ШУМ», партнёрами — АНО «Диалог», Институт развития интернета и Мастерская новых медиа. Академия стратегических коммуникаций действует при поддержке Администрации Президента России в рамках национального проекта «Молодёжь и дети».

Ранее Life.ru рассказывал о запуске Академии стратегических коммуникаций для российских медиаменеджеров. Программа объединяет журналистов, редакторов, блогеров и специалистов по связям с общественностью, которые проходят обучение современным инструментам коммуникации и управления медиапроектами.