В России запускают «Академию стратегических коммуникаций» для медиауправленцев

Центр развития молодёжных медиа «ШУМ» объявил о запуске первой федеральной программы подготовки государственно ориентированных медиаменеджеров — «Академии стратегических коммуникаций». Участниками станут журналисты, пресс-секретари, блогеры, продюсеры и редакторы, формирующие публичную повестку.

Программа создаётся в ответ на рост информационных рисков и вызовы цифровой эпохи. Задача — сформировать кадровый резерв медиаменеджеров, способных работать в логике национальных приоритетов.

Заместитель начальника Управления Президента РФ по общественным проектам Алексей Жарич заявил, что «Академия» станет целостной системой подготовки нового управленческого звена, а её слушатели будут учиться проектировать пространство для общественного диалога и формировать образ России завтрашнего дня.

Руководитель Росмолодёжи Григорий Гуров отметил, что программа объединит лучшие практики ведущих организаций и сформирует новое поколение медиаменеджеров, способных создавать качественный контент и управлять им. Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных добавил, что регион как геополитически важная территория заинтересован в таких кадрах.

Обучение продлится с марта по декабрь 2026 года. Участники пройдут дистанционный курс на платформе «Россия – страна возможностей», затем конкурсный отбор. Лучшие продолжат обучение на очных модулях в Москве, Калининграде и Мастерской управления «Сенеж». Завершится год Национальным медиафорумом в декабре.

Партнёрами программы выступили VK, Институт развития интернета, АНО «Диалог», ЭИСИ, РАНХиГС, НИУ ВШЭ, RT и другие. Организатор — Центр «ШУМ» при поддержке Администрации Президента РФ.

