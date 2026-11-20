Интернет-издание Life.ru стало победителем IV Национальной премии «Бренд года в России 2026», войдя в число лауреатов высшей лиги. Чествование победителей прошло 19 ноября в Демонстрационном зале ГУМа, где собрались представители крупнейших российских компаний, медиапроектов и известных торговых марок.

На участие в премии поступило порядка 750 заявок, а победителей выбирали около 80 членов профессионального жюри. Награды вручали в более чем ста номинациях, охватывающих разные направления российского бизнеса — от промышленности до медиа.

Национальная премия Бренд года 2026. Видео © Life.ru

Одним из лауреатов премии стало интернет-издание Life.ru, которое ранее прошло конкурсный отбор в категории «Интернет-СМИ». Награду на торжественной церемонии в Москве получила главный редактор Life.ru Марина Фещенко.

Вместе с Life.ru лауреатами высшей лиги стали Сбер, «Азбука вкуса», «ФрутоНяня», SUNLIGHT, «Четыре Лапы», «Шатура», «ВинЛаб», «Гознак», «Хеликс», «Галамарт», «Чемпионат», издание Super, Радио ENERGY, сеть кинотеатров КАРО, AZIMUT Hotels и DDX Fitness. В первой лиге награды получили «Братья Караваевы», «Мел», сеть салонов «Пальчики», DOGMA, Level Group и другие компании.

Среди победителей специальных номинаций оказались «Авито», «М.Видео», «ВсеИнструменты.ру», ИНВИТРО, СИБУР, X5, Т2, ПСБ Банк и сеть книжных магазинов «Буквоед». Награду в категории «Личный бренд» получила поэтесса Лариса Рубальская, а в номинации «Бренд-персона» отметили Наталью Королёву, Евгения Вольтова и Математика Андрея. В числе лауреатов премии также оказалась Объединённая двигателестроительная корпорация Ростеха. Она получила награду в номинации «Промышленность и производство: Машиностроение (двигатели)».

Председатель оргкомитета премии Сергей Трофименко в беседе с Life.ru рассказал, что церемония третий год подряд проходит в ГУМе, который сам давно стал одним из узнаваемых российских брендов. Особое внимание организаторы уделяют компаниям, которые продолжают развиваться в непростых экономических и геополитических условиях.

«И это показывает, что даже в этих наших сложностях, геополитических условиях, бренды развиваются. И за каждыми новыми брендами это стоят молодые люди, молодые команды, энтузиасты», — подчеркнул Трофименко.

По его словам, премия открыта не только для российских компаний. Претендовать на награды могут и иностранные бренды, если они работают на российском рынке и приносят пользу стране.

Участников конкурса распределяли между двумя лигами. В высшей соревновались крупные компании, известные по всей России. Первая лига предназначалась для локальных брендов, которые ещё не вышли на федеральный уровень. Такой подход позволил оценивать достижения молодых предприятий отдельно от компаний, уже занявших прочные позиции на общероссийском рынке.

Как объяснила Life.ru президент Ассоциации брендинговых компаний России и председатель жюри Анна Луканина, у каждой лиги были собственные номинации. При этом главная задача конкурса заключалась не только в определении победителей, но и в поддержке развития брендов.

По словам Луканиной, развитие брендинга напрямую связано с российской экономикой. Узнаваемые торговые марки помогают увеличивать ценность товаров и услуг, укреплять положение компаний на рынке и создавать дополнительные возможности для роста бизнеса. Председатель жюри отметила, что даже на фоне сокращения бюджетов российские предприятия продолжают инвестировать в продвижение и развитие своих брендов.

«Мы растём, в то время как есть определённые сложности, мы все их замечаем, сокращаются бюджеты, это тоже не секрет», — рассказала Луканина.

Она подчеркнула, что компании всё чаще воспринимают собственный бренд как полноценный актив, который способен приносить доход и способствовать развитию экономики.

Сергей Трофименко, в свою очередь, обратил внимание на роль молодых предпринимателей. По его словам, создание нового бренда всегда сопряжено с риском: одним компаниям удаётся добиться успеха, другие не выдерживают конкуренции. Однако именно готовность экспериментировать и воплощать новые идеи помогает бизнесу двигаться вперёд.

«Предпринимательство — это вообще всегда риск. А создание бренда — это тоже рискованное дело. Сколько брендов умирает, а сколько выстреливает. Поэтому надо дерзать и пробовать», — отметил председатель оргкомитета.

Конкурс проводился в несколько этапов. При рассмотрении заявок эксперты оценивали достижения компаний, их работу по развитию собственных брендов, способность адаптироваться к изменениям рынка и учитывать запросы российских потребителей.



Победа на премии стала не единственным профессиональным достижением редакции в этом году. В октябре специальный проект Life.ru «Фронт под землёй» получил награду конкурса «Лучшие социальные проекты России — 2026». Материал о подвиге женщин-шахтёров во время Великой Отечественной войны отметили в номинации «Культурно-просветительские проекты».