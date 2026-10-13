Подвиг женщин-шахтёров получил признание: Проект Life.ru стал одним из лучших в России

Спецпроект Life.ru «Фронт под землёй», посвящённый подвигу женщин-шахтёров в годы Великой Отечественной войны, стал победителем конкурса «Лучшие социальные проекты России — 2026» в номинации «Культурно-просветительские проекты». Награждение лауреатов XIV программы состоялось 8 октября в подмосковном PALMIRA ISTRA RESORT. Всего организаторы получили 741 заявку, а экспертный совет отметил 99 организаций.

Проект «Фронт под землёй» рассказывает о женщинах, которые после ухода мужчин на фронт спустились в шахты и взяли на себя тяжелейшую работу по добыче угля. В военные годы они проводили под землёй по 10–12 часов, трудились в холоде и сырости, осваивали новые профессии и перевыполняли производственные планы. Только к концу 1941 года на шахтах Кузбасса работали 15,9 тысячи женщин, причём более 2,6 тысячи из них — непосредственно в забоях.

Главный редактор Life.ru Марина Фещенко Фото © Life.ru

Интерактивный спецпроект позволяет проследить путь угля от шахты до фронта, познакомиться с судьбами героинь и буквально пройти одну рабочую смену шахтёра. В основу материала легли исторические документы, архивные фотографии и воспоминания современников. Среди героинь — Александра Леонова, Мария Косогорова, Ванда Барсукова и другие женщины, чья ежедневная работа помогала обеспечивать страну топливом в годы войны.

«Мы привыкли говорить о войне через передовую, но у страны был ещё один фронт — под землёй. В забоях, в темноте и воде, женщины делали работу, без которой не было бы ни заводов, ни поездов, ни топлива для фронта. Мы хотели вернуть этим женщинам голос и имя», — отмечала главный редактор Life.ru Марина Фещенко.

Наряду с Life.ru награды получили компании и организации, представившие инициативы в области образования, трудоустройства, здравоохранения, финансовой грамотности и поддержки семей. Одним из наиболее заметных примеров стала программа ROSTIC’S «Устраивайся», запущенная совместно с фондом «Открывая горизонты». Она помогает подросткам из детских домов познакомиться с профессиями и получить первый опыт трудоустройства. С 2025 года участниками инициативы стали более 3300 ребят, из которых 632 нашли работу. В команду самой сети пришли 137 человек, остальные трудоустроились в компании-партнёры.

«Ребята получают поддержку и первый шаг в профессию, а бизнес – мотивированных и лояльных сотрудников», — рассказала директор по персоналу ROSTIC’S Анна Муромцева.

Среди образовательных инициатив отметили проект ГБУ «Мосзакупки». По словам директора учреждения Евгении Бондаренко, с 2015 года ежегодное число участников выросло с 88 до 4700 школьников. За 11 лет программа охватила более 35 тысяч детей. Банк ВТБ представил проекты по развитию финансовой грамотности, а ВТБ Образование — историческую управленческую симуляцию «Государев совет при Петре I», позволяющую осваивать принятие управленческих решений.

Отдельное внимание уделили здоровью и профилактике заболеваний. Компания NL представила проект «Культура питания», в рамках которого дети изучают основы сбалансированного рациона с помощью видеоподкастов и закрепляют знания в творческих работах. По словам генерального директора компании Олеси Баль, за два сезона конкурс объединил более 4000 детей из 26 стран мира.

Группа компаний «НИЖФАРМ» получила признание за мобильный медицинский комплекс, предназначенный для профилактических обследований и ранней диагностики. Как отметил генеральный директор Дмитрий Исаченко, компания стремится не только обеспечивать пациентов лекарствами, но и развивать культуру заботы о здоровье. В свою очередь, «ЭГИС-РУС» представила инициативу по поддержке семей, оказавшихся в трудных жизненных обстоятельствах. Руководитель компании Наталия Мальцева подчеркнула, что помощь ребёнку должна сопровождаться вниманием к его родителям.

Программа «Лучшие социальные проекты России» существует более 13 лет. За это время корпоративная социальная ответственность вышла за рамки разовой благотворительности: компании всё чаще связывают общественные инициативы со своей основной деятельностью, а при оценке проектов учитывают их устойчивость, возможность масштабирования и практическую пользу.

Ранее Life.ru стал лауреатом премии «Золотой сайт» со спецпроектом «Мгновения весны». Награду получила главный редактор издания Марина Фещенко. Проект посвящён памяти о Великой Отечественной войне: с помощью современных технологий авторы оживили исторические фотографии, запечатлевшие Победу и возвращение фронтовиков домой. Получая награду, Фещенко поблагодарила команду и читателей, которые делились впечатлениями от увиденного. Организаторы конкурса отметили, что при оценке современных цифровых проектов всё большую роль играет не только технологическое исполнение, но и сильная идея, объединяющая весь материал.