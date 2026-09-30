Бизнес и НКО обсудят новую «ЭкоЛогику человечности» в Подмосковье

8 октября 2026 года в PALMIRA ISTRA RESORT состоится конференция «ЭкоЛогика человечности», посвящённая практикам социальной и экологической ответственности бизнеса. Она пройдёт в рамках деловой части программы «Лучшие социальные проекты России», которая более 13 лет объединяет представителей компаний, НКО и государственных структур.

Конференция «ЭкоЛогика человечности» пройдёт 8 октября в Подмосковье. Фото © Пресс-служба программы «Лучшие социальные проекты России»

В этом году в центре внимания окажутся экологические активы и риски, сотрудничество с некоммерческими организациями, новые технологии, корпоративная культура и ESG-бренд работодателя. Участники будут разбирать инструменты, позволяющие встроить социальную и экологическую ответственность непосредственно в бизнес-процессы — от управления рисками до работы с сотрудниками и партнёрами.

«Экологическая и социальная повестка сегодня всё теснее связана с повседневными решениями бизнеса: от работы с сотрудниками и НКО до управления экологическими рисками и потребительского выбора. Поэтому на «ЭкоЛогике человечности» мы хотим уйти от общего разговора об ответственности и сосредоточиться на том, как эти принципы работают в конкретных бизнес-процессах и влияют на развитие компаний», — отметила программный директор конференции Мария Сакович (Шатрова).

Конференция «ЭкоЛогика человечности» пройдёт 8 октября в Подмосковье. Фото © Пресс-служба программы «Лучшие социальные проекты России»

Программа включает четыре экспертные сессии. Первая — «Код добра: технологии и инновации, меняющие благотворительность» — будет посвящена системной благотворительности и её влиянию на потребительский выбор, лояльность и отношения сотрудников с компанией. Спикеры обсудят границу между реальной социальной пользой и социальным гринвошингом, способы вовлечения клиентов и работников в корпоративные благотворительные проекты, а также оценку влияния таких инициатив на бизнес-метрики.

На сессии «Экологические активы и риски бизнеса» экологическую повестку рассмотрят как финансовую и управленческую задачу, а не только как вопрос соответствия требованиям. В программу вошли углеродные квоты, страхование рисков биоразнообразия и экосистемных услуг, зелёная инфраструктура, экологический комплаенс и применение экологического OSINT. Последний планируют обсудить в качестве инструмента защиты компаний от гринвошинга, эко-рейдерства и санкционных рисков.

Конференция «ЭкоЛогика человечности» пройдёт 8 октября в Подмосковье. Фото © Пресс-служба программы «Лучшие социальные проекты России»

Ещё одна дискуссия — «НКО как соавтор стратегии: новая модель партнёрства с бизнесом» — будет посвящена расширению роли некоммерческих организаций в работе компаний. Участники разберут, как экспертизу НКО использовать не только при реализации отдельных социальных проектов, но и при разработке продуктов и сервисов, изменении HR-практик, закупок и цепочек поставок. Отдельной темой станут компетенции, необходимые самим НКО, чтобы становиться стратегическими партнёрами бизнеса.

Четвёртая сессия получила название «Зуммеры как двигатель ESG: экологический след компании как критерий выбора работы». Эксперты обсудят связь экологической стратегии с корпоративной культурой и рынком труда, влияние экологических инициатив на привлекательность работодателя для молодых специалистов и возможность учитывать вклад сотрудников в снижение экологического следа при их карьерном развитии. Также речь пойдёт о том, как знакомить нового сотрудника с экологической стратегией компании уже на этапе адаптации.

Организаторы рассчитывают собрать на одной площадке представителей крупного, среднего и малого бизнеса, НКО, благотворительных фондов, СМИ и государственных структур. Такой формат должен позволить участникам рассмотреть социальную и экологическую ответственность одновременно с позиций бизнеса, некоммерческого сектора и государства.