Мишустин: В чувствительных сферах разрешат использовать только российские ИИ

Правительство России будет определять сферы, где разрешат применять только суверенные или национальные фундаментальные модели искусственного интеллекта. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на форуме «Цифровые решения».

По его словам, для большинства компаний выбор ИИ-решений останется свободным, однако отдельные ограничения могут появиться там, где речь идёт о критически значимой инфраструктуре и других чувствительных направлениях.

«Конечно, важно, чтобы компании активнее переходили на отечественные решения. Выбор остаётся за ними. Но в случаях, если речь идёт о критически значимой инфраструктуре или других чувствительных сферах, правительство станет определять, когда возможно использование только суверенных или национальных фундаментальных моделей», — заявил Мишустин.

Премьер подчеркнул, что Россия не должна попадать в зависимость от зарубежных технологий в сфере искусственного интеллекта и продолжает участвовать в гонке больших фундаментальных моделей. Полномочия правительства определять случаи обязательного применения суверенных или национальных ИИ-моделей уже закреплены в законе о развитии искусственного интеллекта. Соответствующие нормы должны вступить в силу с 1 марта 2027 года.

Ранее Life.ru сообщал, что Путин поручил централизованно собирать данные для обучения суверенного ИИ. Правительство должно организовать сбор, обработку и предоставление научно-технической информации для отечественных фундаментальных моделей искусственного интеллекта. При необходимости кабмину поручено подготовить изменения в нормативные акты, чтобы создать для российских разработчиков единую систему доступа к таким данным.