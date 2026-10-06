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Регион
Опубликовано 6 октября, 16:35

Мишустин: В чувствительных сферах разрешат использовать только российские ИИ

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Правительство России будет определять сферы, где разрешат применять только суверенные или национальные фундаментальные модели искусственного интеллекта. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на форуме «Цифровые решения».

По его словам, для большинства компаний выбор ИИ-решений останется свободным, однако отдельные ограничения могут появиться там, где речь идёт о критически значимой инфраструктуре и других чувствительных направлениях.

«Конечно, важно, чтобы компании активнее переходили на отечественные решения. Выбор остаётся за ними. Но в случаях, если речь идёт о критически значимой инфраструктуре или других чувствительных сферах, правительство станет определять, когда возможно использование только суверенных или национальных фундаментальных моделей», — заявил Мишустин.

Премьер подчеркнул, что Россия не должна попадать в зависимость от зарубежных технологий в сфере искусственного интеллекта и продолжает участвовать в гонке больших фундаментальных моделей. Полномочия правительства определять случаи обязательного применения суверенных или национальных ИИ-моделей уже закреплены в законе о развитии искусственного интеллекта. Соответствующие нормы должны вступить в силу с 1 марта 2027 года.

Путин поддержал создание нейросети для образования
Путин поддержал создание нейросети для образования

Ранее Life.ru сообщал, что Путин поручил централизованно собирать данные для обучения суверенного ИИ. Правительство должно организовать сбор, обработку и предоставление научно-технической информации для отечественных фундаментальных моделей искусственного интеллекта. При необходимости кабмину поручено подготовить изменения в нормативные акты, чтобы создать для российских разработчиков единую систему доступа к таким данным.

Больше новостей об искусственном интеллекте и цифровых технологиях — в разделе «Технологии» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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