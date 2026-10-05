Путин поддержал создание нейросети для образования

Президент России Владимир Путин поддержал предложение создать единую нейросеть для сферы образования. С инициативой на встрече главы государства с педагогами — лауреатами всероссийских профессиональных конкурсов — выступил победитель «Учителя года — 2026» Алексей Морозов.

Педагог предложил обучить специальную нейросеть на единых образовательных программах, учебниках и проверенном контенте. Такой сервис мог бы помогать учителям готовить презентации, медиаматериалы и цифровые приложения для занятий.

«Очень хорошее предложение, жалко, что я сам до этого не додумался и Сергей Сергеевич не додумался. Идея абсолютно правильная», — отреагировал Путин.

По словам президента, стране нужна общая информационная система, которая объединила бы образовательные программы, учебники и другие материалы, а также помогала педагогам ориентироваться в большом объёме контента.

«Нам нужно иметь единую информационную сеть, которая объединила бы всё то, о чём вы сейчас сказали: единые программы, учебники, помогала учителю ориентироваться во всём этом многообразии. И прошу Сергея Сергеевича обратить на это внимание, и тех, кто курирует эту сферу. Надо этим заняться, надо всегда чуть-чуть идти на шаг впереди», — сказал Путин.

Глава государства также подчеркнул, что искусственный интеллект должен использоваться для повышения качества образования и облегчения работы педагогов. При этом, по его словам, «сам процесс обучения нельзя сводить к нажатию известных кнопочек».

Ранее Владимир Путин поручил правительству обеспечить централизованный сбор, обработку и предоставление научно-технической информации для обучения суверенных и национальных больших фундаментальных моделей ИИ. Для этого кабмину при необходимости предстоит подготовить изменения в нормативные акты.