В Киеве усомнились в том, что главе киевского режима удастся получить достаточное количество ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot. Об этом пишет британская газета The Guardian со ссылкой на советника президента Украины по вопросам технологических направлений обороны Сергея Бескрестнова с позывным Флэш.

«Украина остро нуждается в ракетах-перехватчиках для систем ПВО Patriot... Бескрестнов заявил, что он «не уверен» в том, что Зеленский сможет получить достаточное их количество из-за рубежа, чтобы предотвратить кризис», — говорится в материале.

Зеленский уже заявлял, что запасы ракет-перехватчиков у ВСУ сократились в 2,5 раза по сравнению с 2025 годом. Россия же неоднократно подчёркивала, что поставки западного оружия Киеву мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в противостояние. В Кремле называли такие поставки «игрой с огнём» .