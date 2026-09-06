Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 6 сентября, 08:04

Флэш не верит союзникам: Советник Зеленского выдал Guardian печальную правду о Patriot

Советник Зеленского выдал Guardian сомнения в получении нужного числа Patriot

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

В Киеве усомнились в том, что главе киевского режима удастся получить достаточное количество ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot. Об этом пишет британская газета The Guardian со ссылкой на советника президента Украины по вопросам технологических направлений обороны Сергея Бескрестнова с позывным Флэш.

«Украина остро нуждается в ракетах-перехватчиках для систем ПВО Patriot... Бескрестнов заявил, что он «не уверен» в том, что Зеленский сможет получить достаточное их количество из-за рубежа, чтобы предотвратить кризис», — говорится в материале.

Зеленский уже заявлял, что запасы ракет-перехватчиков у ВСУ сократились в 2,5 раза по сравнению с 2025 годом. Россия же неоднократно подчёркивала, что поставки западного оружия Киеву мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в противостояние. В Кремле называли такие поставки «игрой с огнём» .

В Турции объяснили огласку поставок оружия Украине «некомпетентностью» властей
В Турции объяснили огласку поставок оружия Украине «некомпетентностью» властей

Ранее Life.ru рассказывал, что западные союзники не спешат передавать Украине новые ракеты-перехватчики для Patriot. Переговоры Киева с партнёрами зашли в тупик — Греция, Испания, Япония и Южная Корея отказались расставаться со своими запасами. Украинские запасы ракет для Patriot практически исчерпаны, а глобальный дефицит перехватчиков усилился из-за конфликта США с Ираном.

Больше новостей о дипломатии и международных конфликтах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar