Тупик в поставках: Почему Киев остался без новых ракет для систем Patriot

Попытки Киева получить новые ракеты-перехватчики для комплексов Patriot практически не продвигаются. Западные страны берегут собственные арсеналы, а альтернативных поставщиков найти не удалось, пишет Politico.

«У прежних крупных поставщиков вроде той же Германии военных средств в наличии почти не осталось, а переговоры с неевропейскими странами также зашли в тупик», — говорится в публикации.

Государства, располагающие перехватчиками PAC-2 и PAC-3, не хотят сокращать запасы на фоне растущих угроз. Глобальный дефицит таких боеприпасов усилился из-за конфликта США с Ираном. Даже появление свободных ракет на рынке не решит проблему, отмечает издание. У Украины не хватает средств для их приобретения, поэтому новые поставки зависят от финансирования западных союзников.