Тупик в поставках: Почему Киев остался без новых ракет для систем Patriot
Politico: Западные союзники не спешат передавать Украине ракеты Patriot
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Попытки Киева получить новые ракеты-перехватчики для комплексов Patriot практически не продвигаются. Западные страны берегут собственные арсеналы, а альтернативных поставщиков найти не удалось, пишет Politico.
«У прежних крупных поставщиков вроде той же Германии военных средств в наличии почти не осталось, а переговоры с неевропейскими странами также зашли в тупик», — говорится в публикации.
Государства, располагающие перехватчиками PAC-2 и PAC-3, не хотят сокращать запасы на фоне растущих угроз. Глобальный дефицит таких боеприпасов усилился из-за конфликта США с Ираном. Даже появление свободных ракет на рынке не решит проблему, отмечает издание. У Украины не хватает средств для их приобретения, поэтому новые поставки зависят от финансирования западных союзников.
Ранее Life.ru сообщал, что министры обороны стран ЕС не смогли договориться о передаче Киеву новых ракет Patriot. Конкретных обязательств не взяли на себя в том числе Греция и Испания. Кроме того, госсекретарь США Марко Рубио признал, что для запуска собственного производства Patriot Украине потребуются годы. Даже возможная передача американской лицензии не позволит быстро восполнить дефицит.
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