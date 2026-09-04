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Опубликовано 4 сентября, 07:29

Тупик в поставках: Почему Киев остался без новых ракет для систем Patriot

Politico: Западные союзники не спешат передавать Украине ракеты Patriot

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VanderWolf Images

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VanderWolf Images

Попытки Киева получить новые ракеты-перехватчики для комплексов Patriot практически не продвигаются. Западные страны берегут собственные арсеналы, а альтернативных поставщиков найти не удалось, пишет Politico.

«У прежних крупных поставщиков вроде той же Германии военных средств в наличии почти не осталось, а переговоры с неевропейскими странами также зашли в тупик», — говорится в публикации.

Государства, располагающие перехватчиками PAC-2 и PAC-3, не хотят сокращать запасы на фоне растущих угроз. Глобальный дефицит таких боеприпасов усилился из-за конфликта США с Ираном. Даже появление свободных ракет на рынке не решит проблему, отмечает издание. У Украины не хватает средств для их приобретения, поэтому новые поставки зависят от финансирования западных союзников.

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Ранее Life.ru сообщал, что министры обороны стран ЕС не смогли договориться о передаче Киеву новых ракет Patriot. Конкретных обязательств не взяли на себя в том числе Греция и Испания. Кроме того, госсекретарь США Марко Рубио признал, что для запуска собственного производства Patriot Украине потребуются годы. Даже возможная передача американской лицензии не позволит быстро восполнить дефицит.

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Татьяна Миссуми
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